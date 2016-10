Schweiz 2 21:55 bis 22:00 Magazin Keine 3 Minuten - Die Kinokritik für Eilige Filmstart diese Woche: "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" CH 2016 Stereo Merken Keine drei Minuten reichen, um den Film der Woche zu besprechen. Diesmal: der Fantasy-Film "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children". Es ist die Verfilmung des gleichnamigen Jugendbuches, das in den USA sehr erfolgreich war. Ein Knabe trifft in einem mysteriösen Waisenhaus auf Kinder mit ungewöhnlichen Fähigkeiten. Regie führte der US-Amerikaner Tim Burton, der 1988 durch die Horrorkomödie "Beetlejuice" bekannt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Keine 3 Minuten - Die Kinokritik für Eilige

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 275 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 80 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 75 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 70 Min.