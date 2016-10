Schweiz 2 20:00 bis 21:55 Komödie L'auberge espagnole - Beziehungsweise New York F 2013 2016-10-06 00:45 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gerademal 25 war Xavier (Romain Duris), als er als Austauschstudent für ein Jahr nach Barcelona ging und damit seine Beziehung zu Martine (Audrey Tatou) aufs Spiel setzte. Die Freunde, die er in der Studentenwohngemeinschaft in Barcelona kennenlernte, traf er vier Jahre später auf einer Hochzeit in St. Petersburg wieder, darunter Wendy (Kelly Reilly), in die er sich Hals über Kopf verliebte. Heute nun steht Xavier kurz vor seinem 40. Geburtstag. Er hat mit Wendy zwei Kinder, doch vor Kurzem hat sie ihn verlassen, weil sie sich in einen New Yorker verliebt hat. Jetzt kündigt sie ihm auch noch an, dass sie mit den Kinder zu ihm ziehen will. Nach ein paar einsamen Monaten in Paris entschliesst sich auch Xavier zu einem Umzug in die US-Metropole. Sein Leben, das ihm wie ein riesiges zerstreutes Puzzle vorkommt, wird hierdurch noch ein wenig komplizierter. In New York lebt nämlich auch Isabelle (Cécile de France), seine lesbische Freundin aus der Zeit in Barcelona, die im neunten Monat schwanger ist - von Xavier. Und gerade als Xavier beginnt, sich in New York heimisch zu fühlen und sich auch mit Wendy wieder versteht, taucht Martine auf. 2002 überraschte Cédric Klapisch mit "L'auberge espagnole", einer erfrischenden Liebeskomödie, in der ein paar Studenten aus verschiedenen europäischen Ländern sich in einer WG zusammenfanden. Seine Protagonisten trafen sich in "Les poupées russes" ("L'auberge espagnole - Wiedersehen in St. Petersburg") 2009 wieder. Im dritten Teil der Trilogie, "Casse-tête chinois" ("L'auberge espagnole - Beziehungsweise New York") finden sich die Freunde nun auf einmal alle in New York ein. Allesamt sind sie älter geworden, aber nicht unbedingt schlauer. Auch für diese dritte Episode konnte Klapisch sein einstiges Schauspielerensemble zusammenbringen. Bis auf Audrey Tatou, die sich mit "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain" bereits einen Namen gemacht hatte, waren die Schauspieler bei "L'auberge espagnole" noch weitgehend unbekannt. Heute gehören sowohl Romain Duris ("L'arnacoeur", "L'écume des jours", "Une nouvelle amie") als auch Cécile de France ("Le gamin au vélo", " La belle saison ") und Kelly Reilly ("Calvary", "True Detective") zu den bekanntesten europäischen Schauspielern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romain Duris (Xavier Rousseau) Audrey Tautou (Martine) Cécile De France (Isabelle) Kelly Reilly (Wendy) Sandrine Holt (Ju) Margaux Mansart (Mia Rousseau) Pablo Mugnier-Jacob (Tom Rousseau) Originaltitel: Casse-tête chinois Regie: Cédric Klapisch Drehbuch: Cédric Klapisch Kamera: Natasha Braier Musik: Loïc Dury, Christophe Minck Altersempfehlung: ab 6