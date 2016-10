Schweiz 1 21:00 bis 21:50 Magazin Einstein Drohnenland Schweiz Drohnenland Schweiz / Schweizer Drohnenpionier / Schweizer Drohnen-Start-ups: Im Silicon Valley der Flugrobotik / Schweizer Drohnen für Afrika / Schweizer Drohnen verzaubern den Broadway / Drohnen der Zukunft: Faltbar und kollisionsfreundlich CH 2016 2016-10-06 02:55 Stereo HDTV Merken Schweizer Drohnenpionier: Jean-Christophe Zufferey faszinieren Fluggeräte seit seiner Kindheit. Über sein Studium hat der passionierte Pilot die Faszination der Drohnen entdeckt und seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Seine Firma Sensefly ist ein erfolgreiches Spinoff der ETH Lausanne und beschäftigt rund hundert Mitarbeitende. Seine Drohnen können weite Gebiete autonom abfliegen und Landschaften vermessen. Spezielle Sensoren liefern dabei unterschiedlichste Daten zur Beschaffenheit des Bodens. "Einstein" zeigt, wie sich die Lausanner Drohnenschmiede im Markt behaupten will. Schweizer Drohnen-Start-ups: Im Silicon Valley der Flugrobotik: In der Schweiz wird viel Forschung im Bereich der Drohnen betrieben: Wie schafft man es nun, dieses Know-how gewinnbringend in die Wirtschaft zu transferieren und dabei in der Schweiz einen Arbeitsmarkt für die Drohnenherstellung aufzubauen? Die ETH Zürich betreibt dazu ein gezieltes Förderungsprogramm, um aus der Schweiz das künftige Silicon Valley für Drohnen zu machen. Schweizer Drohnen für Afrika: Drohnen sind kein Spielzeug für die Reichen. Das wollen ein Journalist und der Stararchitekt Norman Foster beweisen. Sie planen ein Drohnentransport-Netzwerk in Afrika. Dort sollen Drohneneinsätze den Transport über das miserable Strassennetz ersetzen. Was am Boden mehrere Stunden dauert geht via Luftfracht nur einen Bruchteil der Zeit. Drohnen sollen einst Blut für Transfusionen und lebensrettende Medikamente transportieren. Schon bald soll mit dem Bau des ersten Drohnenflughafens in Ruanda begonnen werden. Schweizer Drohnen verzaubern den Broadway: Eine Schweizer Drohnenfirma hat eine atemberaubende Drohnenchoreografie für eine Broadwayshow entwickelt. Mehrere Drohnen, als Lampenschirme getarnt, fliegen auf der Bühne. Weil sie ihre Kreise ohne Sicherheitsnetz über den Akteuren ziehen, war die Sicherheit eine besondere Herausforderung. "Einstein" berichtet exklusiv vom Schweizer Drohnenballet am Broadway. Drohnen der Zukunft: Faltbar und kollisionsfreundlich: Im Drohnenentwicklungszentrum der ETH Lausanne werden die Drohnen von morgen entwickelt. Inspiriert von Insekten lassen sich ihre Flügel und Rotoren zusammenfalten, oder die Drohnen können Kollisionen absorbieren. Auch die Drohnensteuerung der Zukunft erfolgt nicht mehr per Joystick, sondern mittels einer Spezialjacke, in der die Steuersensoren integriert sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Müller Originaltitel: Einstein

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 276 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 81 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 76 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 71 Min.