Schweiz 1 14:20 bis 16:00 Melodram Rosamunde Pilcher - Schneesturm im Frühling D 1996 Nach dem gleichnamigen Roman von Rosamunde Pilcher Stereo Die 20-jährige Caroline Cilburn (Fiona Schwartz) und ihr elfjähriger Bruder Jody (Julius Plass), die mit ihrer Familie in Griechenland gelebt haben, wohnen seit dem Tod ihres Vaters bei ihrer Stiefmutter Diana in London. Die beiden sind nicht besonders glücklich, Caroline muss ihre erste Liebesenttäuschung verschmerzen, und Jody vermisst seinen grossen Bruder Angus (Mark Keller), der in Schottland lebt. Als Diana plant, sich mit Caroline in Frankreich niederzulassen und Jody in ein Internat zu schicken, beschliessen die beiden, Angus aufzusuchen. Mit einem geliehenen Wagen machen sie sich heimlich auf den Weg nach Schottland. Die Lieblingsbeschäftigung des nichtsahnenden grossen Bruders, der auf einer schottischen Bohrinsel arbeitet, ist die attraktive Liz Frazer (Claudine Wilde). Liz trauert um ihren Verlobten Charles Cairney, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Sie ist untröstlich, nicht weil sie ihn liebte, sondern weil Charles der reiche Besitzer des Landgutes Cairney Hall war und die Heirat ihren Vater vor dem finanziellen Ruin gerettet hätte. Aber da ist ja noch Charles' Bruder Oliver (Patrick Winczewski): Er ist nun alleiniger Erbe des Anwesens. Inzwischen blockiert ein Schneesturm Carolines Wagen. Durchfroren finden sie und Jody Unterschlupf in Cairney Hall, wo sich Oliver liebevoll um sie kümmert. Dass sich Caroline und ihr charmanter Gastgeber ineinander verlieben, ist nur eine Frage der Zeit. Liz entgeht nicht, dass im Nachbarhaus Cairney Hall eine hübsche Besucherin ein- und ausgeht, und da sie es - trotz ihres Techtelmechtels mit Angus - immer noch auf Oliver abgesehen hat, beschliesst sie, der Romanze nicht untätig zuzusehen. Schauspieler: Fiona Schwartz (Caroline Cilburn) Patrick Winczewski (Oliver Cairney) Volkert Kraeft (Duncan) Claudine Wilde (Liz Frazer) Diana Körner (Diana) Julius Plass (Jody Cilburn) Mark Keller (Angus) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Schneesturm im Frühling Regie: Rolf von Sydow Drehbuch: Barbara Engelke Kamera: Michael Faust Musik: Richard Blackford