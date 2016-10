Schweiz 1 11:30 bis 12:15 Magazin Rundschau Das aktuelle Polit- und Wirtschaftsmagazin Subventionierte Piloten: Schweizer Steuergeld für deutsche Airline / Väter am Limit: Zwischen Karriere und Kind / Bombenhagel auf Aleppo: Letzte Hoffnung "Weisse Helme" CH 2016 Stereo HDTV Merken Subventionierte Piloten: Schweizer Steuergeld für deutsche Airline: Angehende Piloten erhalten seit Anfang Jahr Geld vom Bund. Nun zeigt sich: Von der Unterstützung profitieren in der Praxis nur zukünftige Linienpiloten der Lufthansa-Tochter Swiss, mehrheitlich Ausländer. Politiker kritisieren die vom Bundesrat erlassene Verordnung scharf und fordern dringend eine Änderung. Väter am Limit: Zwischen Karriere und Kind: Zerrissen zwischen Kind und Karriere: Der moderne Mann ist ein engagierter Vater - und gibt trotzdem Vollgas im Job. Trotz Vaterpflichten arbeiten nur 11 Prozent aller Väter hierzulande Teilzeit. Der "Rundschau"-Bericht zeigt: Die Doppelbelastung bringt viele Väter an den Anschlag. Bombenhagel auf Aleppo: Letzte Hoffnung "Weisse Helme": Die Luftwaffe von Machthaber Assad bombt mit russischer Unterstützung die Rebellen aus den letzten Winkeln der grössten Stadt Syriens. Aleppo steht kurz vor dem Fall. Jetzt zeigen erschütternde Bilder syrischer Kameraleute, wie freiwillige Helfer der geschundenen Zivilbevölkerung unter Einsatz des eigenen Lebens zur Seite stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandro Brotz Originaltitel: Rundschau

