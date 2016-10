Schweiz 1 08:50 bis 09:45 Bildungsprogramm Mein Idol Messi Auf Talentsuche in Argentinien ARG 2013 Stereo Merken Batistuta, Maradona oder Messi: Die argentinische Fussballschmiede ist eine der erfolgreichsten überhaupt. Viele Kinder träumen von einer Fussballprofi-Karriere und davon, der Armut zu entfliehen - und zahlen dabei einen hohen Preis. Nur wenige schaffen es letztlich an die Spitze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Quiero ser Messi

