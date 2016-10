Schweiz 1 05:15 bis 05:55 Dokumentation Alles Lüge oder was? Wenn Nachrichten zur Waffe werden D 2015 2016-10-10 11:15 Stereo HDTV Merken Ein Knabe zwischen Trümmern im syrischen Bürgerkrieg: Er rennt um sein Leben, Schüsse treffen ihn in den Rücken, er fällt zu Boden. Doch nein, er lebt. Er rappelt sich auf und rettet sogar noch ein verängstigtes Mädchen. Das Video erreichte auf YouTube ein Millionenpublikum; so etwas mögen viele Menschen: ein kleiner Held. Doch die Bilder sind weder aus Syrien noch aus dem Krieg. Drehort war Malta - alles inszeniert. Was ist echt - Was ist inszeniert - Und wie findet man den Unterschied heraus - Diesen Fragen geht Filmautor Klaus Scherer in seiner Dokumentation nach. Es steht viel auf dem Spiel, denn mit echt ist auch wahr gemeint. Die Glaubwürdigkeit der Medien muss verteidigt werden. Und das erfordert viel Aufwand. Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen gleich mehrere sogenannte Fake News; diese erreichen vor allem dank sozialer Netzwerke und Onlineplattformen wie YouTube mitunter ein Millionenpublikum - etwa jenes Video, das 2015 weltweit Aufsehen erregte. Es zeigte, wie ein Zwölfjähriger, angeleitet von einem Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat, aus nächster Nähe scheinbar zwei enttarnte russische Spione erschoss. Experten des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND) haben das Video als Inszenierung bezeichnet. Zum ersten Mal gewährt der BND einem Reporter Zugang zu seinen Videoanalysen und zeigt, wie "echt" und "inszeniert" in minutiöser Arbeit geprüft wird. Und er zeigt, welche Interessen hinter solchen "Fake News" stehen. Über die Fallbeschilderung hinaus hinterfragt Autor Klaus Scherer auch, wie etablierte Nachrichtenredaktionen mit den vielfältigen und zum Teil ungesicherten Quellen umgehen. Unter anderem fragt er bei BBC London nach. Zudem kommen der ukrainische Informationsminister und ein Sprecher der israelischen Armee zu Wort. Beide klagen über Onlinelügen anderer, während sie gleichzeitig die Verbreitung der eigenen Wahrheit über soziale Medien preisen. Eine packende Recherche, die auch für all jene interessant ist, die oft und gerne Videos teilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alles Lüge oder was?

