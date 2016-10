Sport1+ 17:05 bis 17:50 Motorsport Motorsport Live - ADAC Formel 4 1. Rennen, Hockenheimring Merken Showdown der Motorsportstars von Morgen live auf SPORT1: Auf dem Hockenheimring geht an diesem Wochenende das große Saisonfinale über die Bühne. Nach zuvor sieben Saisonstationen wird hier der spannende Meisterschaftskampf in der "Highspeed-Schule" entschieden. Bekommt Mick Schumacher im packenden Duell mit dem Australier Joey Mawson noch eine Chance auf seinen bislang größten Karriereerfolg? Die Antwort liefert SPORT1-Kommentator Patrick Simon. Moderatorin Julia Josten fängt die Stimmen der Sieger und Verlierer ein. In Google-Kalender eintragen Moderation: Julia Josten