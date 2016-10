BonGusto 23:20 bis 23:45 Magazin Get fresh with Al Brown Hawke's Bay NZ 2013 Merken Die sonnenreiche Hawkes-Bucht und der gute Boden versorgen Al mit wunderbaren Zutaten für ein regionales Menü. Bestes Bio-Rindfleisch und frische Erdbeeren helfen ihm, Geschmack und Pep in das Menü dieser Woche zu bringen! Das Hawke's Bay-Menü: Vorspeise: Warmer Artischockensalat mit Blattsalat und Zitronen Hauptspeise: South Devon-Rinderfilet mit geschmorten Bäckchen Dessert: Millefeuille von Erdbeer, Rhabarber und Kirsche In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Get fresh with Al Brown