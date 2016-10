WDR 00:25 bis 02:30 Show Deutscher Radiopreis 2016 Übertragung der Preisverleihung aus dem Hamburger Hafen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Der Deutsche Radiopreis ist die wichtigste Preisverleihung für alle Radiomacher in Deutschland. Bereits zum siebten Mal werden mit einer glanzvollen Gala am 6. Oktober 2016 die herausragenden Leistungen aus der Gattung Radio in elf Kategorien gewürdigt. Es ist eine Hommage an das Medium Radio und dessen Macher, umrahmt von einem wie immer großartigen Musikprogramm, unter anderem Sting, Silbermond, The BossHoss, Topic, Frances und Matt Simons und vielen prominenten Gästen und Laudatoren wie Natalia Wörner, Dunja Hayali, Maria Höfl-Riesch, Anneke Kim Sarnau, Günther Oettinger, Sebastian Fitzek, Anne Will und Marco Schreyl. Durch die opulente Veranstaltung aus dem Hamburger Hafen führt die Moderatorin Barbara Schöneberger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Schöneberger Originaltitel: Deutscher Radiopreis 2016