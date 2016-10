WDR 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Es ist böse D 2012 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Conny Mey und Frank Steier werden zu einem Tatort in die Frankfurter Innenstadt gerufen. Bei der Toten handelt es sich um die Prostituierte Ramona Förster. Am Tatort erscheint auch der Polizei-Kollege Seidel, der eine neue Chance erhalten und Conny Mey und Frank Steier unterstützen soll. Seidel erfährt von dem zwielichtigen Reporter Kurt Eggers, dass sich ein ganz ähnlicher Fall sechs Monate zuvor in Offenbach ereignet hat. Es könnte sich um einen Serientäter handeln. Steier warnt Conny, sich mit den Morden zu beschäftigen. Er hat Angst, dass sich Conny emotional zu sehr in den Fall verrennt. Währenddessen ist die jedoch bereits dem Exmann von Ramona Förster, der zur Tatzeit bei ihr war, auf der Spur. Alles läuft auf ihn als Täter hinaus, da geschieht ein weiterer Mord an einer Prostituierten, doch Markus Förster scheint ein Alibi zu haben. Während sich Steier im Präsidium mit der Fallanalyse beschäftigt, beginnt für Conny Mey ein Wettlauf mit der Zeit, der zunehmend an ihren Nerven und ihrem Selbstverständnis als Polizistin zerrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Kunzendorf (Hauptkommissarin Conny Mey) Joachim Król (Hauptkommissar Frank Steier) Peter Kurth (Kommissar Seidel) Gerd Wameling (Chef der Mordkommission) Uwe Bohm (Markus Förster) Lisa Wagner (Rita) Martin Kiefer (Kurt Eggers) Originaltitel: Tatort Regie: Stefan Kornatz Drehbuch: Lars Kraume Kamera: Armin Alker Musik: Marco Dreckkötter, Stefan Will

