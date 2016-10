WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Ein Elefantenbaby auf Expedition D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Olga tut so, als ob sie eine ganz gemütliche Braunbärin sei. Gefährlich ist sie natürlich trotzdem. Wahnsinn, was die Kleine säuft! In bayerischer Größenordnung heißt das: Elefantenbaby Jamuna trinkt eine komplette Maß pro Mahlzeit! Panterchamäleon Wolfram ist neu in Hellabrunn - was frisst der denn nun wieder am liebsten? Bei den Rotscheitelmangaben gibt es mächtig Ärger - irgendeiner hat immer eine Beule oder humpelt durch die Gegend. Die Humboldtpinguine haben jede Menge Löcher im Frack - muss sich der Tierpfleger da etwa Sorgen machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

