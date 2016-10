Tele 5 00:20 bis 02:05 Actionfilm Countdown Las Vegas USA 1997 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Frisch aus dem Gefängnis entlassen, führt Rays erster Weg nach Las Vegas, wo er sich endlich auch offiziell von seiner Frau Rebecca scheiden lassen will. Die arbeitet inzwischen für den schwerreichen Casino-Tycoon Atlas, der justament am Tage und in der Stunde von Rays Ankunft Opfer eines spektakulären Raubüberfalls wird. Es kommt, wie es kommen muß: Auf Bewährung in Freiheit, gerät Ray zwischen sämtliche Fronten, und Atlas möchte ihn lieber heute als morgen tot sehen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Peter Weller (Ray Mercer) Dennis Hopper (Steve Atlas) Tia Carrere (Rebecca Mercer) David Alan Grier (Det. Augustus) Joe Pantoliano (Vince) Peter Coyote (Doc "The Butcher") Cary-Hiroyuki Tagawa (Hefter) Originaltitel: Top of the World Regie: Sidney J. Furie Drehbuch: Bart Madison Kamera: Alan Caso Musik: Robert O. Ragland Altersempfehlung: ab 18