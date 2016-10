Tele 5 20:15 bis 21:15 SciFi-Serie Stargate Atlantis Dromoys CDN, USA 2005 2016-10-08 16:05 Stereo 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Rainbow Francks (Lt. Aiden Ford) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Jason Momoa (Ronon Dex) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith

