RTL II 03:30 bis 04:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Leonies (53) Elternhaus im hessischen Bad Homburg sollte eine Absicherung für das Alter sein, doch leider ging dieser Plan nicht auf. Zwar hat sie das Haus geerbt, doch das Objekt muss nun kernsaniert werden! Warum? Leonie hatte ihr Elternhaus jahrelang an eine Freundin der Familie vermietet, doch diese hat die Immobilie leider in den unteren Wohnetagen komplett zugemüllt. Für eine Kernsanierung fehlt der gelernten Versicherungskauffrau schlicht und einfach das Geld. Deshalb hat sich Leonie für einen Verkauf ihres Elternhauses entschieden. Ein Käufer ist auch schon gefunden. Der will aber so schnell wie möglich mit der Sanierung beginnen. Leonie muss also in nur wenigen Tagen zusammen mit ihrem Lebensgefährten Mirko (45) und ihrem Sohn Lars (13) das Haus von Trödel und Müll befreien. Eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Zum Glück folgt RTL II-Trödelprofi Mauro Corradino sofort Leonies Hilferuf, denn zwischen dem ganzen Müll vermutet die 53-jährige Versicherungskauffrau noch echte Schätze. Wird der Verkaufsexperte diese finden und zu Geld machen können? Mauro gibt wie immer alles... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 402 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 197 Min. Whores' Glory

Dokumentation

ARTE 01:20 bis 04:05

Seit 142 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 132 Min.