RTL II 23:15 bis 01:15 Dokumentation Pop Giganten Magische Momente D 2016 16:9 HDTV Merken Wer kennt das nicht: Man hört nur ein paar Takte von einem ganz bestimmten Song - und schon entstehen Bilder und Erinnerungen im Kopf. Es gibt einzigartige Lieder, die sind untrennbar mit Ereignissen verbunden - mit schönen oder tragischen Momenten, die die Welt veränderten. Wer erinnert sich nicht sofort an die Bilder vom Mauerfall, wenn die ersten Töne des charakteristischen Pfeifens von "Wind of Change" von den Scorpions ertönen? An tragische Momente bei der Beerdigung von Prinzessin Diana, bei der Elton John sein "Candle In The Wind" sang? Wer erinnert sich nicht an den unglaublichen Triumph von Lena beim ESC, wenn ihr Superhit "Satellite" im Radio läuft? Und wer hat nicht den großen Freddie Mercury vor Augen, wenn er und die Operndiva Montserrat Caballé ihr unsterbliches "Barcelona" anstimmen? Die Musik-Doku "Pop Giganten: Magische Momente" trägt die Gänsehautmomente der letzten Jahrzehnte zusammen und erinnert an schöne, lustige, nachdenkliche und auch tragische Momente der Vergangenheit, die mit einem Song verbunden sind. Prominente und Zeitzeugen wie Katja Burkard, Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis, Guildo Horn, Bürger Lars Dietrich, Nilz Bokelberg, Melanie Müller oder Jo Weil erzählen aus ihrer Sicht, wie sie diese Ereignisse erlebt haben. Und warum bestimmte Musiktitel für immer damit verbunden bleiben werden und auch heute noch eine Gänsehaut bei ihnen auslösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pop Giganten

