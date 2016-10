RTL II 21:15 bis 23:15 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Jaqueline (22) und Bianca (38) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Einen Mann sucht man in diesem Haushalt vergeblich - pure Frauenpower tritt diesmal zum Battle um die Frauentauschkrone an. Energiebündel Tanika und Tochter Jaqueline (22) machen einfach alles gemeinsam. Das amerikanische Mutter-Tochter-Gespann hat meist auch noch Enkelin Aleyna (11 Monate) im Gepäck. Beauty und Styling sind die höchsten Gebote. Gemachte Fingernägel sind ein Muss. Ohne Make-up aus dem Haus? No Way! Tanikas ganzer Stolz sind ihre Schuhe: Ganze 150 Paar besitzt die 41-jährige Hausfrau, und am liebsten führt sie sie bei langen Partynächten mit Tochter Jaqueline aus. Die ist gerade in Elternzeit und hat genügend Freizeit, um es mit Mama Tanika krachen zu lassen. Die Ladys lieben Spaß und Action. Sie feiern aber nicht nur gemeinsam. Neben dem Tanzen wird auch die Sangeskunst gepflegt. Das Mutter-Tochter-Gespann war schon gemeinsam bei DSDS. Für den nächsten Auftritt muss natürlich noch fleißig geprobt werden. Hoffentlich hat die Tauschmutter schon die Stimmbänder geschmiert! Auch Tanika darf auf ihre Tauschfamilie gespannt sein. Für sie geht es aus dem grünen Baden-Württemberg hoch an die schöne Nordseeküste. Bei Bianca (37) und Wilhelm (40) ticken die Uhren ganz anders. Styling hat hier einen ganz anderen Stellenwert! Bianca ist "Natur pur", wie sie sagt und benutzt nie Make-Up. Wilhelm legt noch einen drauf, und das stinkt Bianca gewaltig! Seit einem Jahr hat ihr Ehemann sich nicht mehr die Zähne geputzt! Auch das Duschen vernachlässigt der 40-Jährige, angeblich um Wasser zu sparen. Eigentlich könnte man in Wilhelmshafen maritimes Flair genießen und ein bisschen Seeluft schnuppern. Die Reinigungskraft und der Paketdienstfahrer entspannen aber lieber am Computer, statt draußen die Meeresbrise zu genießen. Acht oder gar neun Stunden Zocken? Für das gemütliche Paar ganz normal! Zumindest die Haustiere locken die beiden ab und zu aus der Wohnung, die sich die Tierliebhaber mit zwei Hunden und drei Katzen teilen. Bianca ist sich trotzdem sicher - sie gewinnt die Reise und das Battle um die Frauentausch-Krone! Auch diesmal könnten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch