RTL II 20:15 bis 21:15 Show Die Kochprofis - Einsatz am Herd Stadthotel Weinsberg in Stuttgart D 2014 16:9 HDTV Merken Im Stadthotel Weinsberg sind Chef Michael (39), der gelernte Koch Alex (37) und Beiköchin Dagmar (48) zwar Feuer und Flamme für ihre Speisen, doch Gäste können sie dafür kaum erwärmen. Das Restaurant droht den Bach runter zu gehen und verbrennt dabei die Einnahmen aus dem Hotelbetrieb. Chef Michael brennt aber noch mehr unter den Nägeln: Die arbeitsintensive Tage lassen wenig Zeit für das Familienleben. Frank Oehler, Andi Schweiger und Ole Plogstedt sollen dem schwäbischen Lokal einheizen. Doch wer ist im Stadthotel Weinsberg für die kulinarische Sparflamme verantwortlich? Kaum haben die Kochprofis wieder echte Leidenschaft am Herd entfacht, wird die Situation brenzlig. Plötzlich stehen Andi, Ole und Fo vor dem Nichts. Gibt es doch noch einen Funken Hoffnung in Feuerbach? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kochprofis - Einsatz am Herd

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 275 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 80 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 75 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 70 Min.