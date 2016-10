RTL II 11:00 bis 12:00 Dokusoap Family Stories Der schönste Tag ihres Lebens D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 20-jährige Verkäuferin Fatma ist seit zwei Jahren mit dem Zahntechniker Gregor (21) zusammen - eine glückliche bi-nationale Beziehung! Beide Elternpaare wissen Bescheid, dennoch sind die Verliebten öfter mit Gregors Eltern Kathrin (41) und Reiner (44) zusammen. Schließlich will Gregor Nägel mit Köpfen machen - und macht seiner Liebsten einen romantischen Heiratsantrag. Fatma sagt begeistert "Ja!". Gregors Eltern sind vor Freude ganz aus dem Häuschen, köpfen noch in der Nacht eine Flasche Sekt und fangen an, die türkisch-deutsche Feier zu planen. Umso größer ist der Schock, als plötzlich Fatmas Vater Mustafa (45) querschießt und eine Hochzeit zwischen Fatma und Gregor kategorisch ablehnt! Auch ein traditioneller Antrag Gregors beim Familienoberhaupt ändert daran nichts. Mustafa will einen Türken als Mann für seine Tochter. Fatmas Verzweiflung kennt keine Grenzen - und Mutter Ayse (42) erkennt ihren eigenen Mann nicht wieder, war doch ihre eigene Hochzeit auch eine Liebesheirat und Mustafas Einstellung immer recht modern. Dann fährt der Patriarch noch schwerere Geschütze auf: Er stellt Fatmas Bruder Tayfun (21) als Aufpasser ab und lädt Fatmas Cousin Ali aus der Türkei ein. Ein Verkupplungsversuch? Fatma sieht nur noch einen Ausweg: Die 20-Jährige stellt ihrem Vater ein Ultimatum, verlässt schließlich schweren Herzens ihr Elternhaus und zieht zu Gregor. Ist der Bruch noch zu kitten - und übersteht die junge Liebe diesen Härtetest? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories

