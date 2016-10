RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Heike (39) und Patricia (27) die Familien D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heike (39) hat mit ihrem Traummann Reinhart (42) sieben gemeinsame Kinder. Eigentlich hat Heike mit der Führung des acht Zimmer großen Haushalts, der Erziehung der Kinder und dem Familienzoo, der aus Papageien, Wellensittichen, zwei Hunden und zwei Katzen besteht, genug zu tun. Doch wer eine richtige Supermutter ist, der geht dazu auch noch arbeiten. Als Hilfskraft in der Gastronomie beweist Heike jeden Tag aufs Neue, dass sie alles im Griff hat. Auch Vater Reinhart beweist als Lagerarbeiter Fleiß und versäumt trotzdem nicht, in seiner Freizeit für die Kinder da zu sein. Ganz klar: Mittelpunkt dieser Familie ist der Nachwuchs. Und so ist es Heikes Erziehungs- und Familienkonzept, allen sieben Kindern und ihren beiden Enkeln mit Liebe und Fürsorge gerecht zu werden. Zweimal am Tag warm kochen, den Haushalt sauber halten und ein Ohr für die Sorgen und Nöte aller Kinder haben - für Heike ist das alles kein Problem. Heavy-Metal-Fan Patricia (27) lebt mit ihrem Mann, ihren vier Kindern und ihrer Mutter Heike (50) in einer Fünf-Zimmer-Wohnung. Mutter Patricia hält trotz vier Kindern an ihrer Leidenschaft für harten Rock und Metal-Musik fest. Wer sagt denn, dass man, nur weil man Kinder hat, zum pedantischen Hausmütterchen werden muss? Oma Heike (50) lebt es ihrer Tochter täglich vor. Gemeinsam gehen sie gern auf Rockkonzerte. Kein Wunder, dass in dieser Familie schwarz die übliche Kleidungsfarbe ist und hier mehr Wert auf Spaß am Leben, als auf frisch gewischte Fliesen gelegt wird. Natürlich soll es sauber sein, aber wenn sieben Personen in einem Haushalt leben, darf man das laut Hausfrau Patricia auch sehen. Vater Andreas (31) nimmt es gelassen. Als Bio-Koch sorgt er für die finanzielle Versorgung seiner Familie und ist als Stiefpapa von Patricias beiden Kindern aus erster Ehe voll akzeptiert. Jetzt tauschen die ordnungsliebende Supermami Heike und die lässige Patricia die Familien. Was erlebt die pflichtbewusste und fürsorgliche Heike in Patricias Patchworkfamilie? Und wie macht sich Metal-Fan Patricia in der gut organisierten Großfamilie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

