RTL Plus 22:30 bis 23:20 Krimiserie Quincy Die Lücke im Gesetz USA 1983 Merken Debby, die Tochter von Professor Hillman, wird von Carl Norman entführt. Wenig später stellt sich Norman den Behörden, hält aber seine Geisel weiterhin versteckt. Auf die Weise kann Norman den Staatsanwalt Larry Borghese erpressen. Er fordert einen Freispruch und eine halbe Million Dollar, andernfalls würde er seine Geisel umbringen lassen. Normans Prozess endet tatsächlich mit einem Freispruch. Das Gericht kann Norman nun nichts mehr anhaben, weil nach Landesrecht eine Straftat nicht zwei Mal geahndet werden kann. Als jedoch dank Quincys Untersuchung von Normans Kleidung bekannt wird, dass Debby in einem Nationalpark gefangen gehalten wurde, entdeckt Borghese eine Lücke im Gesetz. Denn Nationalparks unterstehen dem Bundesgesetz und nicht dem Landesgesetz. Damit kann Norman erneut zur Rechenschaft gezogen werden. Doch Norman ist bereits auf dem Weg zum Flughafen, um sich in die Schweiz abzusetzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy, M.E.) Robert Ito (Sam Fujiyama) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Astin) Joseph Roman (Sgt. Brill) Val Bisoglio (Danny) John O'Connell (Deputy DA Larry Bogasi) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: George Fenady Drehbuch: David Karp, Jack Klugman, Glen A. Larson, Lou Shaw Kamera: Frank R. Hale Musik: Glen A. Larson

