RTL Plus 21:00 bis 21:40 Krimiserie Monk Mr. Monk als Bürohengst USA 2005 Stereo In einer Tiefgarage wird ein Wärter erschossen - kurz darauf bricht derselbe Täter dem Börsenmakler Warren Kemp die rechte Hand. Der Verletzte bittet Mr. Monk und dessen Assistentin am nächsten Tag in sein Büro. Er will, dass Monk, dem sein Ruf als genialer Detektiv vorauseilt, inkognito in seiner Firma arbeitet und herausfindet, wer Kemp angriff und warum. Der neurotische Ermittler fühlt sich dort pudelwohl und kommt bald diversen Bürogeheimnissen auf die Spur. Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Emmy Clarke (Julie Teeger) Eddie McClintock (Warren Kemp) Jennifer Hall (Abby) Originaltitel: Monk Regie: Jerry Levine Drehbuch: Andy Breckman, Nell Scovell Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12