RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Mr. Monk hütet das Bett USA 2005 Stereo Merken Nachdem ein Pizzajunge ermordet wird, können sich weder Stottlemeyer und Disher noch Monk, der die Grippe hat, um den Fall kümmern. So beschließt Nathalie, auf eigene Faust nach dem Mörder zu suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Capt. Leland Stottlemeyer) Ted Levine (Lt. Randall Disher) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) David Valcin (Reggie Dennison) Lennie Loftin (John DeLancy) Jimmy Palumbo (Mr. Gorman) Originaltitel: Monk Regie: Philip Casnoff Drehbuch: Hy Conrad Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

