ONE 03:25 bis 04:15 Abenteuerserie Auf Achse Tödliche Dosis D 1981 2016-10-09 16:55 Live TV Merken Endlich mit den Bohrgeräten unterwegs, wird Meersdonk in Bizerta von Aman's Familie sehnlichst erwartet, bringt er doch ein hierzulande rares Medikament für den schwerkranken Vater mit. Unverzüglich spritzt der Artz die Ampulle - und in der Nacht stirbt das Familienoberhaupt. Für die Familie hat Meersdonk ein falsches Medikament mitgebracht, und sie hält den Freund im Haus fest. Willers hat Mühe, den Kollegen überhaupt aufzustöbern, aber er muss sich noch etwas ganz Ungewöhnliches ausdenken, um die Unschuld seines Freundes überzeugend zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Abdou Delaty (Aman) Raoul Guylad (Habib) Jamil Joudi (Aman's Vater) Originaltitel: Auf Achse Regie: Bruno Jantoss Drehbuch: Hartmut Grund Kamera: Axel Block

