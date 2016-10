ONE 21:15 bis 22:00 Show NightWash Naughty Girls Comedy aus dem Waschsalon D 2016 2016-10-06 00:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Die lustigsten Ladies kochen nicht nur mit Wasser: Es geht heiß her bei einer neuen Folge NightWash Naughty Girls, moderiert vom Waschsalon-Dreamteam Luke Mockridge und Tahnee. Lena Liebkind lässt uns an ihren ölverschmierten Kochträumen mit Jamie Oliver teilhaben. Zieht euch ne Schürze an, es könnte spritzen. Im Hipster-Dschungel Berlins machen sich Suchtpotenzial auf die Suche nach dem Bauer des Lebens - wer will schon ne Hornbrille, wenn man auch nen ganzen Traktor haben kann? Das schlimmste Schimpfwort aller Zeiten? Enissa Amani verrät es euch - dagegen sind Bastard, Hurensohn und Co. harmlose Sandkasten-Schmeicheleien. In Google-Kalender eintragen Moderation: Luke Mockridge, Tahnee Gäste: Gäste: Suchtpotenzial, Enissa Amani, Lena Liebkind Originaltitel: NightWash Naughty Girls