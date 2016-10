ONE 20:15 bis 21:15 Show Inas Nacht Late-Night-Show mit Ina Müller D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Gäste: Horst Lichter, Olivia Jones, Aurora, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin-Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe 'Zum Schellfischposten'. Ina Müller begrüßt an diesem Abend zuerst den TV-Koch und Moderator Horst Lichter. Bei einigen Gläschen Eierlikör klärt er gut gelaunt über Sitten und Unsitten hinter den Kulissen von Restaurants auf und erzählt von seiner Zeit als begeisterter Bodybuilder. An den Tresen hinzu kommt Travestie-Star Olivia Jones. Sie erzählt vom Schrecken, ihrer eigenen Wachsfigur zu begegnen, dem Wandel auf der Hamburger Reeperbahn und einem Familienkrimi, der ihr das Leben als Jugendliche schwer machte. Erster Musikgast ist die 19-jährige Norwegerin Aurora, der aufgrund ihrer eigenwillig-versponnenen Popsongs eine große internationale Karriere prophezeit wird. Den fulminanten Abschluss des Abends liefern Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, deren urwüchsiger Soulrock zunehmend für Begeisterung sorgt. Da staunen auch die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die 'Tampentrekker', die wie immer bei Wind und Wetter draußen vor dem geöffneten Kneipenfenster auf ihre musikalischen Einsätze warten. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei 'Inas Nacht', die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ina Müller Gäste: Gäste: Horst Lichter, Olivia Jones, Aurora, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats Originaltitel: Inas Nacht

