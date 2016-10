ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 94 D 2005 Stereo Live TV Merken Nach der Nachricht vom Tod ihres Vaters bricht Laura zusammen. Lars kümmert sich rührend um sie. Auch Alexander versucht, Laura zu trösten, doch sie kann seine Nähe nicht ertragen. Als Katharina von den Ereignissen erfährt, befürchtet sie , dass sich Alexander und Laura deswegen wieder annähern. Alexander entschließt sich daraufhin, seiner Verlobten die Wahrheit über Lauras Herkunft zu sagen. Katharina kann es kaum glauben: Laura und Alexander sind tatsächlich Geschwister? Die laufenden Ermittlungen ergeben, dass Lauras Vater ermordet wurde. Lauras Verdacht fällt sogleich auf Werner Saalfeld und auch Lars glaubt, ein Mitglied des Saalfeld-Clans könnte der Täter sein. Kurz darauf wird Charlotte verhaftet. Alles deutet darauf hin, dass sie Peter Mahler umgebracht hat. Tanja und Xaver besichtigen ein Haus, das Xaver angeblich kaufen will, allerdings glaubt Tanja ihm weiterhin nicht, dass er tatsächlich Millionär ist. Als ihr der Page kurzerhand ein Collier schenkt, ist sie baff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Simone Heher (Katharina Klinker-Emden) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Claudia Wenzel (Cora Franke) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Klaus Witting Drehbuch: Agnes Kottmann