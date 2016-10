tagesschau24 22:15 bis 22:45 Magazin Plusminus Das ARD-Wirtschaftsmagazin Einzelhandel: Was taugt das "Billig-Bio"? / Pharmaindustrie: Seltene Krankheiten als Geldquelle / Kaiser's Tengelmann: Zerschlagung oder Übernahme? / Künstliche Intelligenz: Wenn der Roboter den Mensch ersetzt D 2016 Stereo 16:9 Merken Einzelhandel: Was taugt das "Billig-Bio"? Aldi, Lidl und Co. führen immer mehr Bio-Produkte in ihren Sortimenten. Doch wie gut ist das "Billig-Bio" und was kosten die Produkte im Vergleich zu den speziellen Bioläden? "Plusminus" macht den Test. Pharmaindustrie: Seltene Krankheiten als Geldquelle Die Pharmaindustrie hat ein neues Lieblingskind: Medikamente für seltene Krankheiten, so genannte "Orphan Drugs". Sie profitiert dabei von einer Sonderregelung der EU, die es erleichtert, diese Medikamente auf den Markt zu bringen - doch die wird missbraucht. Kaiser's Tengelmann: Zerschlagung oder Übernahme? Für die Beschäftigten von Kaiser's Tengelmann ist die Zukunft ungewisser denn je: Gibt es doch noch die große, umfassende Übernahme der Filialen und Arbeitsplätze durch Edeka - oder wird ihr Unternehmen zerschlagen? Künstliche Intelligenz: Wenn der Roboter den Mensch ersetzt Längst haben Roboter die Fähigkeit, komplizierteste Bewegungen durchzuführen. Weltweit gibt es einen rasanten Forschungswettlauf darum, welche Roboter am besten und möglichst bald den Menschen vollständig ersetzen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Plusminus

