tagesschau24 20:15 bis 21:30 Dokumentation Zonenmädchen D 2013 Stereo 16:9 Merken Sabine, Claudi, Vera, Claudia und Veruscha gehören zum letzten Jahrgang, der in der DDR sein Abitur macht. Gemeinsam erleben sie die neue Freiheit nach dem Mauerfall. Nach und nach verlassen sie ihre Heimatstadt Dresden und gehen nach Paris. Die Stadt ihrer Träume wird zum Ausgangspunkt für ihr neues Leben. Heute sind die Frauen in Berlin, Dresden und Paris zu Hause. Sie sind Karrierefrau, Studienabbrecherin, Mutter, Ehefrau, Alleinerziehende, Kinderlose, Frauen- und Männerliebende. Mehr als zwei Jahrzehnte später geht die Dokumentarfilmerin Sabine Michel mit ihren Freundinnen noch einmal auf die Reise. Gemeinsam ziehen die fünf Frauen eine Bilanz des eigenen Lebens und fragen sich, wie stark die Erfahrungen der Kindheit ihre Lebenshaltung und ihre Sicht auf die Gesellschaft prägten. Wie viel Zone steckt noch in den einstigen 'Zonenmädchen'? Spielt es noch eine Rolle, wo die fünf aufgewachsen sind? Wer sind sie heute? Und wohin könnte es noch gehen mit ihnen? Es sind fünf völlig verschiedene Leben geworden, die sich in Weltsicht und Anspruch auseinander bewegt haben. Und so entladen sich im ungewohnten Zusammensein der Frauen auch Spannungen und Konflikte. "Zonenmädchen" - ein Film über Lebensträume und das Vermögen, sie umzusetzen, ein Film über Gewinn und Verlust in lang währenden Freundschaften und über das beherzte Älterwerden von Frauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zonenmädchen Regie: Sabine Michel Drehbuch: Sabine Michel Kamera: Susanne Schüle, Martin Langner

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 275 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 80 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 75 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 70 Min.