tagesschau24 09:30 bis 10:00 Magazin extra 3 Satiresendung Dresden: Tag der Deutschen Uneinheit / Gaffer: Heinz Strunk gibt Tipps / Ungarn: Referendum not welcome D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Christian Ehring zeigt den Irrsinn der Woche, immer bissig, frech und witzig. Extra 3 - die einzige Satiresendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Ehring Originaltitel: extra 3

