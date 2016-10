RTL NITRO 23:00 bis 00:00 Magazin Top Gear Road-Trip in günstigen Gebrauchtwagen nach Venedig / Rory Reids testet das vollelektronische Tesla Model X / Im Test: Aston Martin Vulcan GB 2016 HDTV Live TV Merken Die weltgrößte Automobilausstellung geht in eine neue Runde: Chris Evans, Matt LeBlanc und Sabine Schmitz kaufen günstige Gebrauchtwagen und machen sich anschließend auf den Weg nach Venedig, um zu beweisen, dass ein Road Trip luxuriöser als eine Reise mit dem Zug sein kann. Rory Reids begibt sich derweil nach New York, wo er das vollelektronische Tesla Model X ausprobieren möchte, während Chris Harris seinen Helm aufsetzt, um den leistungsstärksten Aston Martin - den furchterregenden Vulcan - aller Zeiten zu fahren. Bear Grylls und Brian Cox sind diese Woche die Stars im Ralleycross-Wagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Chris Evans, Matt LeBlanc, Eddie Jordan, Sabine Schmitz, Chris Harris, Rory Reid, Stig Gäste: Gäste: Bear Grylls, Brian Cox Originaltitel: Top Gear