RTL NITRO 20:45 bis 22:30 Fußball WM-Quali: Italien - Spanien 1. und 2. Hälfte 1. Hälfte D 2016 Stereo Live Live TV Merken Schon am 2. Spieltag der WM-Qualifikation kommt es in Gruppe G zum Duell zwischen Italien und Spanien. Das letzte Aufeinandertreffen ist noch nicht lange her. Bei der EM 2016 trafen die Teams im Achtelfinale aufeinander. Da behielt Italien mit 2:0 die Oberhand. Am 10.10. zeigt RTL Nitro mit der Partie Niederlande - Frankreich den nächsten Kracher ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Kavka Gäste: Gäste: Steffen Freund