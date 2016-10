RTL NITRO 19:25 bis 19:55 Comedyserie King of Queens Spiele von gestern USA 2000 2016-10-07 13:45 HDTV Live TV Merken Doug ist schon ganz aufgeregt, weil seine Footballmannschaft von 1985 zu Besuch kommt. Er erinnert sich gerne daran, wie er beim letzten Spiel einen Gegner geblockt hat und so seine Mannschaft zum Sieg führte. Während Carrie ein Riesensandwich zubereitet, erzählt er immer wieder von seiner Glanzleistung. Als seine Jungs dann da sind, kommt die Rede natürlich auf das glorreiche Spiel. Doch der ehemalige Trainer behauptet steif und fest, Buster hätte das Spiel gerettet. Buster sitzt inzwischen im Rollstuhl und freut sich über die Lorbeeren, obwohl er sich nach seinem Unfall an nichts mehr erinnern kann. Der geschockte Doug kramt ein altes Video vom Dachboden. Das scheint aber eher die Version des Ex-Trainers zu bestätigen. Schließlich kann Spence, der damals Materialwart war, die Wahrheit ans Licht bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Patton Oswalt (Spence Olchin) Mookie Barker (Coach) Jason Beck (Derrick Broadnax) Pat Finn (Tom Busterman) Billy Gardell (Billy Kelner) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Tony Sheehan Kamera: Tony Sheehan