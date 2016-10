RTL NITRO 09:00 bis 09:45 Krimiserie Matlock Der Fall Addison USA 1986 Live TV Merken Ein neuer Fall wartet auf den erfolgreichen Anwalt Matlock: Die junge Frau Joanne Lee wird ermordet in ihrem Apartment aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf Lees Freund Kevin Meredith, der noch am Tatort verhaftet wird. Doch Matlock ist von dessen Unschuld überzeugt und beleuchtet Lees Privatleben ein bisschen genauer. Tatsächlich landet er einen Treffer, denn offenbar war Kevin nicht der einzige Mann in Lees Leben. Doch die Identität des zweiten Mannes, macht die Ermittlungen für Matlock nicht gerade leichter - es ist der Richter Carter Addison... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Linda Purl (Charlene Matlock) Kene Holliday (Tyler Hudson) Dick Van Dyke (Carter Addison) Brian L. Green (Kevin Meredith) Piper Laurie (Claire Lee) Michael Durrell (Burgess) Originaltitel: Matlock Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Robert Hamilton, Dean Hargrove Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 244 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 100 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 64 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:50 bis 09:40

Seit 44 Min.