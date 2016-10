RTL NITRO 07:25 bis 08:10 Krimiserie Law & Order Ewige Jugend USA 2002 2016-10-06 02:55 Live TV Merken Eine junge Frau wird ermordet. Das Opfer war Lehrerin und Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) verdächtigen zuerst ihren Kollegen Gary "Boz" Bergen (Rob Campbell), der mit der Toten eine Affäre hatte. Offensichtlich ist Boz aber auch seinen Schülerinnen gegenüber äußerst offen. So ertappen die Detectives den Lehrer in einer offensichtlichen Situation mit der minderjährigen Fiona Reed (Stephi Lineburg). Beide werden verhaftet und vor Gericht gestellt. Doch während des Prozesses kommt Unglaubliches ans Licht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Rob Campbell (Gary "Boz" Bergen) Stephi Lineburg (Fiona Reed) Tim Miller (Bob) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Michael S. Chernuchin Kamera: John Beymer Musik: Mike Post

