RTL 01:25 bis 02:15 Dokumentation Die kuriosesten Nacktshows der Welt D 2016 Stereo 16:9 HDTV Von keusch bis frivol, gepixelt bis freizügig. Alle Länder nutzen die Chance auf Schlüpfrigkeit, den Quotengarant nackte Haut - aber immer anders. Es gibt unzählige Nackt-Datingshows, Spielshows und Real-Life-Formate (Naked-Office, Naked-City etc.) Wie nackig ist das Fernsehen der Welt? Wie wichtig ist der Faktor "Haut" für das Format? Einen Tag vor dem Finale von "Adam sucht Eva" widmen wir uns der Frage: Ist es nur die pure Lust an Körbchengröße & Co? Oder steckt mehr dahinter? Ein origineller, lustiger Blick auf die freizügigen Formate dieser Welt. Originaltitel: Die kuriosesten Nacktshows der Welt