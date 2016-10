RTL 21:15 bis 22:15 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Mentalist D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ben und Semir jagen den ehemaligen Mentalisten Oliver Quinn, der mit Hilfe seiner Zauber- und Hypnosetricks einen Hoteltresor leergeräumt hat. Was er bei seinem tollkühnen Plan jedoch außer Acht gelassen hat, ist, dass sich unter seiner Beute auch eine mobile Festplatte befindet, für die ein bislang unbekannter Gangster bereit ist, über Leichen zu gehen. Die Festplatte ist der Schlüssel für einen spektakulären Coup. Um sie in seine Hände zu kriegen, erpresst der Gangster den Mentalisten. Quinn hat keine andere Wahl, als auf seine Forderungen einzugehen, hat der Verbrecher doch ausgerechnet den Jungen in seine Gewalt gebracht, für den Quinn überhaupt zum Dieb geworden ist. Schon bald gilt es für Ben und Semir jede Menge brenzliger Situationen zu überstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) David Owe (Oliver Quinn) Eva-Maria Grein von Friedl (Anke Jensen) Paul Schacht (Niels Jensen) Horst-Günter Marx (Martin Gochmann) Dirc Simpson (Walter Bach) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Nico Zavelberg Drehbuch: Roland Heep, Jeanet Pfitzer