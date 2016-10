RTL 19:05 bis 19:40 Daily Soap Alles was zählt Folge: 2531 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Die Zeit drängt. Ben ist auf dem Weg zur Übergabe, während Christoph und Carmen versuchen, zu Kerber zu gelangen und Vanessa und Jenny geben sich gegenseitig Halt. Fast droht der Deal zu platzen, als Koch den Weg nicht freigeben will. Am Ende bleibt die Frage, ob für Simone nicht jede Hilfe zu spät kommt. Lena ist im Gefühlschaos, nachdem Marian ihr eröffnet hat, die Scheidung einzureichen. Obwohl sie Marians Geste schätzt, kommt ihr der Schritt zu früh, wie sie überrascht feststellt. Lena muss sich fragen: Will sie die Trennung wirklich? Michelle will rausfinden, ob Deniz nun in festen Händen ist oder nicht. Als Michelle fast einen Unfall mit Deniz hat, fühlt er sich schuldig und führt sie zu einem Drink aus. Michelle genießt seine Nähe - auch wenn sie dafür den Unfall inszenieren musste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt