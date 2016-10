BR Fernsehen 00:45 bis 01:45 Musik Sasha @ Bayern 1 BR-Radltour Vilshofen 2016 D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken 11.000 Besucher checkten am 4. August 2016 auf dem Flugplatzgelände Vilshofen ein. Sie erwarteten dort die Ankunft eines musikalischen Überfliegers: Popstar Sasha startete richtig durch! Mit seinem begeisternden Konzert ließ er das Publikum abheben und auf Wolke sieben schweben. Als gut aussehender Softie mit sanfter Stimme eroberte Sasha in den 90er-Jahren vor allem die Herzen der weiblichen Fans. Sein Durchbruch gelang ihm 1998 auch international mit dem Hit "If You Believe". Seitdem hat er 17 Goldene Schallplatten und sechs Platinschallplatten eingesammelt. Ab 2002 zeigte er als Dick Brave mit seiner Rockabilly-Band eine ganz andere Facette seines musikalischen Könnens. Jetzt ist Sasha mit seinen unvergesslichen Hits und tollen neuen Songs zurück. Präsentiert wird das Konzert von Bayern 1. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sasha @ Bayern 1