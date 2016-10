BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Hör' auf dein Herz! D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Der Buchhändler Mathias Heller fährt mit dem Fahrrad Christina Seiffert an, die sich dabei eine komplizierte Fraktur an der Hand zuzieht. Es stellt sich heraus, dass die Keramikmalerin Christina gehörlos ist. Mithilfe der Gebärdendolmetscherin Petra Schrade lernt Mathias die Welt der Gehörlosen kennen. Er verliebt sich in Christina und beginnt, bei Petra Gebärdenunterricht zu nehmen. Darüber ist Christina jedoch nicht erfreut. Denn Petra hat ihr schon einmal einen Mann ausgespannt. Da bekommt Christina eine Hirnblutung und ihr Leben steht auf dem Spiel. Schwester Yvonne ist so glücklich wie schon lange nicht mehr: Der Gesundheitsdezernent Steffen Frahm, ein attraktiver Mann mit Stil und Humor, scheint es wirklich ernst mit ihr zu meinen. Als Frahm Sarah Marquardt und Professor Simoni zu sich nach Hause einlädt, soll Yvonne als Frau an seiner Seite an diesem Abend ebenfalls anwesend sein. Yvonne gerät in einen Konflikt zwischen Beruf und Privatleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Prof. Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Globisch) Kai Ivo Baulitz (Mathias Heller) Judith Jäger (Christina Seifert) Christiane Heinrich (Petra Schrade) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Vogel Drehbuch: Thomas Frydetzki Kamera: Wolfram Beyer, Michael Ferdinand Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia