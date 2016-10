BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Drama Utta Danella - Das Familiengeheimnis D 2004 Nach einer Erzählung von Utta Danella 2016-10-06 01:55 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Journalist Jakob Goltz besucht erstmals nach vielen Jahren seine Eltern am Bodensee. Die Begegnung mit seiner hartherzigen Mutter Jona reißt alte Wunden bei Jakob auf, der an seine Kindheit nur traurige Erinnerungen hat. Als seine Frau Madlon sich in eine Affäre mit Jonas Gutsverwalter Rudolf stürzt, scheinen sich Jakobs schlimmste Befürchtungen erneut zu bestätigen: Alle in der Nähe seiner Mutter werden unglücklich. Doch Jakob ahnt nicht, dass Jona ein trauriges Geheimnis hat. Zum Geburtstag seines Vaters Carl Ludwig kehrt der erfolgreiche Auslandsjournalist Jakob Goltz erstmals nach vielen Jahren in seine Heimat am Bodensee zurück. Jakob kommt in Begleitung seiner hübschen Frau Madlon, die er nicht aus Liebe, sondern aus Verantwortungsgefühl geheiratet hat. Lieben und geliebt zu werden, hat er nie gelernt. Schuld daran ist in Jakobs Augen seine Mutter Jona. Die Begegnung mit ihr reißt alte Wunden auf: Bis heute kann er seiner Mutter nicht verzeihen, dass sie stets abweisend war und nur sporadisch am Familienleben teilnahm. Immer schon lebte die kühle, unnahbare Frau ein eigenes, "zweites" Leben auf einem ererbten Gutshof am anderen Seeufer. Ausgerechnet hier lernt Madlon Jonas charmanten Verwalter Rudolf kennen, für den sie bald mehr empfindet als für ihren Mann. Wider Willen verliebt auch Jakob sich in seine ebenso bezaubernde wie couragierte Jugendfreundin Clarissa. Aus Angst vor seinen Gefühlen reagiert er aber mit der gleichen emotionalen Kälte, die Jona ihm stets vorgelebt hat. Es scheint, als würde die Hartherzigkeit seiner Mutter alle nur unglücklich machen. Doch Jakob ahnt nicht, dass Jona ein dunkles Geheimnis in sich trägt, das wie ein Schatten auf der Familie lastet. 2 Teile, täglich In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Jona Goltz) Franz Buchrieser (Carl Ludwig Goltz) Dennenesch Zoudé (Madlon Goltz) Stephanie Kellner (Clarissa Bornemann) Hardy Krüger Jr. (Jakob Goltz) Johanna Christine Gehlen (Imma Bornemann) Gerd Silberbauer (Rudolf Moosbacher) Originaltitel: Utta Danella: Das Familiengeheimnis Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Marc Prill Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein Altersempfehlung: ab 6