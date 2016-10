Sat.1 23:05 bis 00:10 Krimiserie Profiling Paris Rabeneltern F 2015 2016-10-06 02:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der achtjährige Arthur Bonnet wurde von einer unbekannten Frau aus seiner Schule entführt. Als über den Fall in den Medien berichtet wird, erkennen Zeugen das Kind wieder. Er war mit einer Frau und einem übergewichtigen Mann zum Essen in einer Raststätte. Rocher und Chloé können die Identität des mutmaßlichen Täters lüften In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philippe Bas (Thomas Rocher) Odile Vuillemin (Chloé Saint-Laurent) Jean-Michel Martial (Grégoire Lamarck) Raphaël Ferret (Hyppolite) Sophie de Furst (Emma Tomasi) Fanie Zanini (Lili) Originaltitel: Profilage Regie: Chris Briant Drehbuch: Josà Caltagirone, Sophie Lebarbier, Fanny Robert Musik: Alexandre Fortuit Altersempfehlung: ab 16