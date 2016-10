Sat.1 21:10 bis 22:10 Krimiserie Blindspot Die Eule USA 2015 2016-10-06 01:45 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jane erinnert sich in einem Traum an einen Mann, der ein Tattoo von einem Baum am Arm hat. Kann ihr das bei der Identitätsfindung helfen? Währenddessen stirbt ein saudischer Prinz bei einem Anschlag. Hinweise führen die Ermittler zur Hackerin Ana Montes. Hat sie etwas mit dem Mordanschlag zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaimie Alexander (Jane Doe) Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Originaltitel: Blindspot Regie: Rob Hardy Drehbuch: Alex Berger Kamera: David S. Tuttman Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12