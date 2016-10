Sat.1 13:00 bis 14:00 Gerichtsserie Richter Alexander Hold D 2009 16:9 Merken Die angeklagte Polin Jolanta arbeitete als Pflegekraft im Haus des bettlägerigen Walter. Hat sie ihn mit einer Vanillecreme vergiftet, um an sein Geld zu kommen und der Tyrannei ein Ende zu setzen? Schließlich wurden das vermisste Geld und eine leere Schlaftabletten-Packung in Jolantas Handtasche gefunden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold