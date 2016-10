VOX 20:15 bis 22:25 Komödie Nachts im Museum 2 USA, CDN 2009 2016-10-06 00:50 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Larrys Karriere als nächtlicher Museumswärter liegt der Vergangenheit an. Stattdessen ist er zu einem erfolgreichen Geschäftsmann geworden. Alles scheint in bester Ordnung - und trotzdem zieht es ihn immer wieder ins Museum zurück. Als er seiner alten Wirkungsstätte - dem New Yorker Museum of National History - wieder einmal einen Besuch abstattet, macht er eine beunruhigende Entdeckung. Seine treuen Museumsfreunde gelten mittlerweile als altmodisch und sollen in den unendlichen Archiven des Smithsonian Museums in Washington eingelagert werden. Als Larry schließlich noch von seinem kleinen Miniatur-Cowboy Jedediah erfährt, dass versehentlich auch der äußerst tyrannische ägyptische Herrscher Kahmunrah zum Leben erweckt wurde, macht sich Larry sofort auf den Weg nach Washington. Keine Sekunde zu früh, denn Kahmunrah hat sich bereits mit den drei schlimmsten Bösewichtern der Zeitgeschichte, Iwan dem Schrecklichen, Napoleon Bonaparte und Al Capone verbündet und will mit ihnen die Armeen der Unterwelt heraufbeschwören. Gut, dass Larry bei seiner Mission die Welt zu retten, neue Freunde zur Seite stehen. Neben Albert Einstein und dem monumentalen Abraham Lincoln trifft er in der energischen und reizenden Amelia Earhart nicht nur eine mutige Mitstreiterin, sondern auch eine Frau, die Larrys Abenteuerlust und Lebensfreude neu entfacht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Stiller (Larry Daley) Amy Adams (Amelia Earhart) Owen Wilson (Jedediah) Hank Azaria (Kah Mun Rah) Robin Williams (Teddy Roosevelt) Christopher Guest (Iwan IV.) Alain Chabat (Napoleon) Originaltitel: Night at the Museum: Battle of the Smithsonian Regie: Shawn Levy Drehbuch: Robert Ben Garant, Thomas Lennon Kamera: John Schwartzman Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 6

