Das perfekte Dinner

Tamara, 23 Jahre: "Scheherazade: Eine Interpretation". 

Aperitif: Granatapfel-Minz-Prosecco 
Vorspeise: Orientalische Lamm - und Rinderbällchen in einem Tomatensud an feinem Paprika-Minz-Salat 
Hauptspeise: Mariniertes Safran-Hähnchen, dazu duftender Juwelenreis veredelt mit karamellisierten Berberitzen 
Nachspeise: Safrantörtchen gefüllt mit Pistazien - und Rosencreme an Honig-Pistazien-Eis mit Orangenblütenwasser