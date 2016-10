n-tv 01:10 bis 01:50 Dokumentation Berlin Berlin - Die Mauertoten D 2015 2016-10-07 17:05 16:9 HDTV Live TV Merken Nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 versuchen unzählige Bürger aus der DDR zu fliehen. Spektakuläre Fluchttunnel werden gegraben, Autos zu Fluchtzwecken umgebaut und Lastwagen versuchen, in voller Fahrt die Mauer zu durchbrechen. Sogar per Flieger wird noch im Mai 1989 die Mauer überquert. Doch nicht immer nimmt die Flucht ein gutes Ende. Die Zahlen der Toten an der Berliner Mauer schwanken. Die n-tv Dokumentation begibt sich auf Spurensuche und berichtet von den Schicksalen der Menschen, die beim Versuch, in die Freiheit zu fliehen, ihr Leben verlieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Berlin, Berlin