Servus TV 01:30 bis 02:30 Musik Georg Danzer in Concert Persönlich A 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Georg Danzer bezeichnete es als besten Konzertmitschnitt seines Lebens: die 2005 im Wiener Metropol aufgezeichnete Produktion "Persönlich" zur gleichnamigen, 2004 erschienenen CD. Neben Liedern des hochgelobten Albums präsentiert der österreichische Liedermacher einen breitgefächerten Querschnitt durch seine bis dato über 30 Jahre dauernde Karriere. Begleitet wird er dabei unter anderem von Mario Berger und Dieter Kolbeck. Danzer selbst zeichnet für die Tonmischung des Mitschnittes verantwortlich. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Georg Danzer in Concert - Persönlich