Servus TV 05:05 bis 06:00 Dokumentation Auf legendären Routen Die Wolga - Die Seele Russlands F 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Wolga wird von den Einheimischen "Matjuschka" - Mütterchen - genannt. Touristen heißt die Wolga auf riesigen Schiffen willkommen. Die Reise führt 4000 km von Moskau nach Astrakhan in Richtung kaspisches Meer, durch Jaroslawl, Nischni Nowgorod, Kazan, Samara und Saratow. In Russland treffen orientalische und slawische Einflüsse aufeinander, von der Goldenen Horde im 16. Jahrhundert, über die Kossaken bis zu Lenin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythical Roads Regie: Marc Mopty Drehbuch: Danièle Letellier, Marc Mopty Kamera: Axel Ferrault

