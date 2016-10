kabel1 classics 02:40 bis 04:25 Thriller 8 MM 2 USA, H 2005 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der aufstrebende Politiker und Diplomat David Huxley lebt mit seiner Verlobten Tish, die aus einer angesehenen Familie stammt, in Budapest. Doch ihr Leben steht vor einem Scherbenhaufen, als sie mit einem Videoband erpresst werden, dass sie beim Sex mit einer Prostituierten zeigt. Da sie sich nicht an die Polizei wenden können, versuchen sie auf eigene Faust herauszufinden, wer hinter dem Band steckt, und tauchen immer tiefer in die Abgründe der Budapester Rotlichtszene hinab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnathon Schaech (David Huxley) Lori Heuring (Tish Harrington) Bruce Davison (Botschafter Harrington) Julie Benz (Lynn) Valentine Pelka (Gorman Bellec) Zita Görög (Risa) Robert Cavanah (Richard) Originaltitel: 8MM 2 Regie: J.S. Cardone Drehbuch: Robert Sullivan Kamera: Darko Suvak Musik: Tim Jones Altersempfehlung: ab 16

